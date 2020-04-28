Руководители Российского футбольного союза (РФС) вместе с представителями всех профессиональных дивизионов страны пытаются вернуть футбол. Правда, пока всё говорит о том, что довольствоваться нам придётся только одним турниром. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказал сомнения в целесообразности возобновления первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). NEWS.ru пытается понять, почему продолжение сезонов в низших дивизионах является проблемой и есть ли возможность довести все турниры до конца.

Несомненно, сложившаяся ситуация очень непростая, поэтому принимая окончательное решение, нужно будет взвесить все за и против. А их в данной истории немало.

Почему стоит завершить сезон досрочно

Чиновники, выступающие за досрочное завершение ФНЛ, в первую очередь делают акцент на количестве оставшихся туров — их 11. Для сравнения: в Российской премьер-лиге, которая, скорее всего, будет доиграна, необходимо провести 8 туров.

Александр Алаев rfs.ru

Большее количество игр тяжелее распределить в календаре. Особенно учитывая тот важный факт, что пока нет понимания, когда в нашей стране начнут ослаблять карантин. Очевидно, что это не произойдёт в ближайшие несколько недель. А чем больше футболисты будут сидеть дома, без полноценного тренировочного процесса, тем сложнее им будет входить в привычный режим. Многие спортивные врачи уже прогнозируют большое количество травм.

Проводить 8 туров — опасно, а уж 11 — тем более. РПЛ, чтобы минимизировать количество травм, разработала два варианта календаря, оба начнутся с матчей в недельном цикле. В ФНЛ же плотность будет совсем другой. Есть ли смысл в таком случае рисковать здоровьем спортсменов? Вряд ли.

Следующий нюанс: ФНЛ славна своей широкой географией — буквально от Калининграда до Владивостока. Нет никаких сомнений в том, что команды не смогут свободно передвигаться по стране ради завершения сезона в ФНЛ. Им просто это не позволят. Скорее всего, если сезон решат продолжить, то всех соберут в одном или в нескольких регионах. Казалось бы, проблема решена. Всё, можно начинать. Однако собрать участников — это самая простая часть вопроса. А как организовать весь процесс, чтобы при этом были соблюдены все нормы безопасности и медицинские рекомендации? Как сделать так, чтобы большое скопление людей (даже две-три команды — это немаленькая группа лиц) не привело к повторной вспышке вируса? Вопросов, как вы видите сами, много.

Ведущие европейские лиги пытаются возобновить сезон во многом из-за того, что у них есть телевизионные и спонсорские обязательства, соблюдение которых способствует хоть какому-то притоку прибыли в этот непростой период. В ФНЛ и ПФЛ вряд ли приходится беспокоиться по поводу спонсоров и телевизионных контрактов. Поэтому в этом аспекте тоже без потерь.

Почему стоит довести сезон до конца

Аргументы против, действительно, весомые, однако на протяжении последнего месяца УЕФА и большая часть футбольных чиновников многих стран говорят о необходимости соблюдения спортивного принципа, чтобы команды могли перемещаться по дивизионам и отбираться в еврокубки в соответствии с достигнутым результатом. И тут мы оказываемся перед главным вопросом: почему спортивный принцип в нашей стране распространяется только на высшую лигу?

Многие тренеры и руководители первой лиги не понимают, почему общее правило не касается их. Например, футбольный клуб «Чертаново» располагается в ФНЛ на третьей строчке, имея в активе 54 очка. В случае досрочного завершения турнира в высший дивизион поднимутся «Ротор» (56 очков) и «Химки» (54 очка).

Во-первых, самое главное — это здоровье людей, отталкиваться нужно только от этого. Во-вторых, всегда хочется, чтобы команды решали свои вопросы по спортивному принципу. У нас были свои задачи и мечты. Когда мы набираем с другими командами одинаковое количество очков, но не можем подняться в премьер-лигу, конечно, для нас это становится определённым ударом. Мы хотели продолжать, мы были в достаточно хорошей форме. В последних 13 матчах у нас одно поражение, две ничьи и 10 побед. Честно, я не вижу большой разницы между 8 турами РПЛ и 11 ФНЛ. Игорь Осинькин главный тренер футбольного клуба «Чертаново» главный тренер футбольного клуба «Чертаново»

В принципе, при желании можно было довести сезон до конца. Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич, к примеру, предложил провести мини-турнир на нейтральном поле — разделить команды на несколько групп (по 4–6 команд из верхней и нижней части таблицы), которые будут биться за главные места в турнирной сетке.

Выше мы сказали, что распределение участников по регионам — это проблематичный вариант, но всё-таки его тоже не стоит отбрасывать совсем. В Европе, чтобы вернуть футбол, готовы стерилизовать футбольные мячи и поля. Разве мы не можем приложить немножечко больше усилий? Ответ кажется очевидным. Нет. Когда у генерального секретаря РФС Александра Алаева спросили, почему не был рассмотрен вариант с мини-турниром в РПЛ, он ответил: «Осталось всего 8 туров. Мы за месяц спокойно доиграем по действующему регламенту». А вот 11 туров уже спокойно не доиграешь, нужно будет крутиться и искать выходы. А зачем искать выходы, если можно всё прервать?

Само собой, первое, от чего всё должно отталкиваться, это здоровье людей. Футбол не может быть выше тех проблем, которые все мы сейчас испытываем. Вопрос в другом. В приоритетах. Почему-то возобновление РПЛ (Россия, в принципе, от возобновления сезона в финансовом отношении особо ничего не выигрывает) — это важно, а всё остальное — и так сойдёт.