Несколько футболистов «Ахмата» вернулись с лишним весом после самоизоляции

https://static.news.ru/photo/43834146-a273-11ea-b787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов рассказал о физическом состоянии игроков после вынужденной паузы в сезоне Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.

Перед роспуском ребят мы закладывали два килограмма лишнего веса в паузу, учитывая все обстоятельства, в том числе домашнюю самоизоляцию. Только несколько человек имеют максимум килограммов лишнего веса, что вполне допустимо, — цитирует Шалимова пресс-служба клуба.

Он отметил, что во время самоизоляции футболисты занимались спортом и придерживались диеты. Тренер считает, что игроки клуба вернутся в оптимальную фурму за две недели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков с 21 июня согласовал Роспотребнадзор с Российской премьер-лигой (РПЛ).