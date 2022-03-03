Немецкий тренер рассказал, почему он тайно покинул «Локомотив»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Маркус Гисдоль заявил, что он покинул команду из-за усложнившейся политической ситуации между Россией и Украиной. По словам экс-наставника, он не может исполнять свои профессиональные обязанности в стране, которая «несёт ответственность за агрессивную войну в центре Европы», сообщает Bild.

Я не могу заниматься своим призванием в стране, лидер которой несёт ответственность за агрессивную войну в центре Европы. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я немедленно подал в отставку с поста тренера московского «Локомотива», — сказал Гисдоль.

Ранее стало известно, что немецкий специалист покинул «Локомотив». Он не сообщил руководству клуба о своём намерении уйти.

Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года. Он сменил на этом посту сербского тренера Марко Николича. Под руководством немца команда занимает седьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков в 18 матчах.

Ранее стало известно, что украинский тренер Андрей Воронин расторг контракт с московским «Динамо». Он входил в тренерский штаб Сандро Шварца с октября 2020 года. Воронин выступал за «бело-голубых» с 2010 по 2014 год.