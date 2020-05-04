Неймар откажется от контракта на €100 млн в ПСЖ ради перехода в «Барселону»

https://static.news.ru/photo/cffe179c-8ddb-11ea-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар готов отказаться от улучшенного контракта на сумму €100 млн ради перехода в испанскую «Барселону».

Футболист согласен получать в «Барселоне» на 50 процентов меньше, чем сейчас, сообщает Mundo Deportivo.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за рекордные €222 млн в августе 2017 года. Соглашение истекает 30 июня 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что «ПСЖ» предложит Неймару новый пятилетний контракт.