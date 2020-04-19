ПСЖ предложит Неймару новый пятилетний контракт

https://static.news.ru/photo/1d427878-820a-11ea-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложит бразильскому нападающему Неймару новое соглашение.

ПСЖ предложит бразильской звезде новый контракт до 2025 года с заработной платой €38 млн в год, — написал журналист итальянской La Gazzetta Dello Sport Николо Скира в Twitter.

#BarÃ§a are working on #Neymar 's return, but #PSG don't want to sell him. #Leonardo will offer to the brazilian star a new contract until 2025 with a wages of 38M a year. #transfers — NicolÃ² Schira (@NicoSchira) April 19, 2020

Журналист также сообщил, что футболиста хочет вернуть «Барселона».

28-летний бразилец Неймар сыграл за ПСЖ 80 матчей, забил 69 голов. Он дважды выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Кубок лиги.

NEWS.ru писал, что «Барселона» готова продать восемь футболистов. Также из команды может уйти Лионель Месси, если «гранатовые» не вернут Неймара.