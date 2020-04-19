Футбол

ПСЖ предложит Неймару новый пятилетний контракт

09:47, 19 апреля 2020
Неймар Неймар Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложит бразильскому нападающему Неймару новое соглашение.

ПСЖ предложит бразильской звезде новый контракт до 2025 года с заработной платой €38 млн в год, — написал журналист итальянской La Gazzetta Dello Sport Николо Скира в Twitter.

Журналист также сообщил, что футболиста хочет вернуть «Барселона».

28-летний бразилец Неймар сыграл за ПСЖ 80 матчей, забил 69 голов. Он дважды выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Кубок лиги.

NEWS.ru писал, что «Барселона» готова продать восемь футболистов. Также из команды может уйти Лионель Месси, если «гранатовые» не вернут Неймара.

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