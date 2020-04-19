ПСЖ предложит Неймару новый пятилетний контракт

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложит бразильскому нападающему Неймару новое соглашение.
ПСЖ предложит бразильской звезде новый контракт до 2025 года с заработной платой €38 млн в год, — написал журналист итальянской La Gazzetta Dello Sport Николо Скира в Twitter.
— NicolÃ² Schira (@NicoSchira)
#BarÃ§aare working on #Neymar's return, but #PSGdon't want to sell him. #Leonardowill offer to the brazilian star a new contract until 2025 with a wages of 38M a year. #transfers April 19, 2020
Журналист также сообщил, что футболиста хочет вернуть «Барселона».
28-летний бразилец Неймар сыграл за ПСЖ 80 матчей, забил 69 голов. Он дважды выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Кубок лиги.
NEWS.ru писал, что «Барселона» готова продать восемь футболистов. Также из команды может уйти Лионель Месси, если «гранатовые» не вернут Неймара.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен