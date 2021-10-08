Неймар объявил, когда закончит выступать за сборную Бразилии

Бразильский нападающий Неймар заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него, скорее всего, последним. Его слова приводит Goal. Спортсмен не уверен, хватит ли ему сил заниматься футболом дальше.

Думаю, что это будет мой последний чемпионат мира. Я говорю так, потому что не знаю, хватит ли у меня моральных сил продолжать заниматься футболом, — цитирует Неймара Goal.

Также футболист добавил, что приложит все усилия, чтобы выступить хорошо в Катаре и осуществить свою мечту детства — выиграть чемпионат мира.

29-летний нападающий ПСЖ выступает за сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды он становился олимпийским чемпионом (2016) и серебряным призёром Олимпиады-2012, а также брал серебро в Кубке Америки 2021 года.

Ранее сообщалось, что ничью французского клуба «Пари Сен-Жермен» с бельгийским «Брюгге» в матче Лиги чемпионов тренер ПСЖ объяснил сложными отношениями между звёздными нападающими клуба.