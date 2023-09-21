Названы сроки решения РФС по выходу из УЕФА РФС определится с возможным переходом в Азиатскую конфедерацию в конце 2023 года

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Александр Дюков

Российский футбольный союз до конца 2023 года определится, оставаться в УЕФА или перейти в Азиатскую конфедерацию, сообщил глава РФС Александр Дюков. По его словам, которые приводит ТАСС, решение будет зависеть от исхода переговоров о возвращении российских команд в УЕФА.

Сейчас мы ведем переговоры с УЕФА. В ближайшее время в зависимости от результатов переговоров нам нужно будет принимать решение — или мы действительно остаемся в УЕФА, или рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года, — заявил Дюков.

Хотя официально РФС может самостоятельно сменить конфедерацию, сделать это без «неофициального согласия и одобрения» ФИФА она не сможет, добавил Дюков. По его словам, формально это решение принимает не он, будучи президентом РФС, а исполком. Топ-менеджер признался, что ему бы хотелось, чтобы по таким важным поводам было консолидированное решение всей футбольной общественности.

Матчей с европейскими командами в ближайшие пару месяцев у российских футболистов не будет, отметил он. Но у сборной еще есть шанс отобраться на чемпионат мира в 2026 году, заверил Дюков.