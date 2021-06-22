Названа сумма, которую сборная России получит за участие в Евро-2020

Российский футбольный союз получит от УЕФА 10,75 миллиона евро за участие сборной на чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Отмечается, что каждая сборная гарантированно получит по 9,25 млн евро за участие. В добавок к этому, за каждую победу на групповом этапе команды получают по 1,5 млн евро, за ничью — 750 тысяч евро.

За выход в плей-офф сборная России заработала бы на два миллиона больше.

21 июня сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

Болельщики раскритиковали главного тренера команды Станислава Черчесова и потребовали его отставки.