Названа сумма, которую сборная России получит за участие в Евро-2020

Российский футбольный союз получит от УЕФА 10,75 миллиона евро за участие сборной на чемпионате Европы 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Отмечается, что каждая сборная гарантированно
За выход в плей-офф сборная России заработала бы на два миллиона больше.
21 июня сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе.
Болельщики раскритиковали главного тренера команды Станислава Черчесова и потребовали его отставки.