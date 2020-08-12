Находившийся в МЮ 15-летний Пиняев забил первый гол в ФНЛ

https://static.news.ru/photo/ff4d1a02-dcb4-11ea-bd82-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пиняев Фото: spinyaev09/vk.com

В матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) омский «Иртыш» уступил «Чертаново» со счётом 1:2. Встреча проходила на стадионе «Авангард» в Домодедово.

На 64-й минуте встречи нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев, вышедший на замену в начале второго тайма, отправил мяч в ворота «Иртыша». Этот гол стал для 15-летнего футболиста первым в ФНЛ. В первых двух матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ Пиняев отдал результативные передачи.

Весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России.

Так, «Чертаново» в московском дерби в рамках первого тура первенства ФНЛ на своём поле уступило «Спартаку-2». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «красно-белых».

Единственный мяч в ворота «Спартака-2» на 65-й минуте после передачи Пиняева отправил Юрий Завезён.