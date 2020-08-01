Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России

«Чертаново» в московском дерби в рамках первого тура первенства ФНЛ (второго дивизиона чемпионата России по футболу) на своём поле уступило «Спартаку-2». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «красно-белых».
Единственный мяч в ворота «Спартака-2» на 65-й минуте после передачи Сергея Пиняева отправил Юрий Завезён.
Примечательно, что для Пиняева матч стал дебютным в ФНЛ. Форвард оказался самым молодым футболистом лиги, образованной в декабре 2010 года. На момент выхода на поле ему было 15 лет 8 месяцев и 30 дней.
Пиняев более чем на два месяца смог превзойти защитника Павла Маслова, выступавшего за «Тюмень». В сезоне-2015/16 он провёл матч против иркутского «Байкала» в возрасте 15 лет 11 месяцев и 3 дней.
Что касается «Спартака-2» — оба гола забил хавбек Михаил Игнатов, отличившись на 51-й и 78-й минутах.
Ранее NEWS.ru писал, что болельщики подмосковного футбольного клуба «Химки» написали открытое письмо в поддержку уволенного главного тренера Сергея Юрана.
По словам фанатов, постоянные смены главных тренеров с периодичностью в полгода вызывают настоящие опасения — спортивная составляющая здесь находится на последнем месте.
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