На тренировочной базе итальянской «Ромы» нашли снаряды времён ВОВ

https://static.news.ru/photo/89dbe13a-3214-11eb-832e-fa163e074e61_660.jpg Фото: OfficialASRoma/twitter.com

Снаряды времён Второй мировой войны были обнаружены на территории тренировочной базы итальянского футбольного клуба «Рома» в Тригории. Об этом представители столичной команды в воскресенье, 29 ноября, сообщили на официальной странице коллектива в социальной сети.

В заявлении «Ромы» не без иронии отмечается, что подобные события происходят далеко не каждый день. Клуб поблагодарил военных и сапёров за то, что снаряды были успешно убраны с территории базы.

Итальянские журналисты позднее выяснили, что боевые «отголоски» времён войны нашли в процессе строительства новых полей в Тригории. Работы приостановили, на базу сразу же вызвали экспертов по разминированию. В итоге с базы вывезли 20 неразорвавшихся снарядов. Футболисты столичного клуба тренировались на другом поле, поэтому прерывать процесс спортсменам не пришлось, передаёт Footbal Italia.

Как ранее писал NEWS.ru, в октябре фугасная авиабомба (ФАБ-100) массой 100 кг времён Великой Отечественной войны была найдена в Кировском районе Крыма. Об этом рассказали в республиканском главке МЧС.

Находку обнаружили в селе Первомайское. Боеприпас был перевезён на специальный полигон и там уничтожен.