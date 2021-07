На радость России: Украина разгромно проиграла Англии, но за неё не стыдно

Сборные Чехии и Дании провели очень симпатичные отрезки на групповом этапе, а в стадии 1/8 и вовсе смяли своих соперников. Команда Каспера Хьюлманда катком прошлась по сборной Уэльса (0:4), а скромные чехи привели к полной капитуляции фаворита турнира из Нидерландов. Да, сборной Чехии помогло удаление Де Лигта, но даже без этого подопечные Ярослава Шиглавы действовали очень активно на протяжении всего матча. Поэтому по большому счёту обе команды заслуженно оказались в четвертьфинале. Но дальше пройти могла только одна команда — чья-то сказка должна была оборваться в Баку.

Многие отдавали предпочтение команде Дании. Оно и понятно. По уровню игры, по подбору футболистов (даже с учётом травмированных) датчане выглядели предпочтительнее. Собственно, с первых минут четвертьфинального поединка они начали это доказывать. Уже на пятой минуте был открыт счёт во встрече. Помогло стандартное положение. Йенс Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр штрафной, откуда Томас Дилейни нанёс удар головой — 1:0. К слову, это рекордный 24-й гол на Евро, забитый головой. Ранее ни на одном европейском первенстве не забивалось столько мячей головой.

После быстро пропущенного гола датчане ещё несколько минут были инициативнее: держали мяч, активничали в штрафной соперника. Но вскоре чехи выпрямили положение дел. По владению мяча (53 на 47 в ползу номинальных хозяев), по ударам в створ (4 на 4) чехи шли нога в ногу со своим соперником, но отличиться забитым мячом им в первом тайме так и не удалось. Зато удалось датчанам. На 42-й минуте отметился голом Каспер Дольберг. Он отправил мяч точно под перекладину.

Отстающие на два мяча чехи начали второй тайм суперактивно. И на этот раз их активность дала плоды. Уже на 49-й минуте чехи отыграли один мяч. Реализовал опасный момент, как нетяжело догадаться, Патрик Шик. Нападающий «Байера» идеально замкнул передачу Владимира Цоуфала — 1:2. Этот гол стал пятым на счету Шика на этом турнире. Тем самым футболист догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров Евро-2020 (теперь оба делят первую строчку).

Далее, как и в первом тайме, игра шла на встречных курсах, но голы, забитые датчанами в первом тайме, предопределили всё. Скандинавы не позволили чехам проделать трюки швейцарцев — они дотерпели до конца и заработали путёвку в полуфинал.

Ну теперь-то понятно, почему команда Станислава Черчесова проиграла датчанам. Теперь-то всё понятно...

Сборная Украины на этом Евро не просто впервые в истории вышла в стадию плей-офф, но и сенсационно дошла до четвертьфинала, в предыдущем матче обыграв Швецию в дополнительное время. В четвертьфинале украинцев ждал крепкий соперник — сборная Англии. Команда Гарета Саутгейта во всех аспектах превосходила соперника с Украины. И даже то обстоятельство, что англичане на этом турнире совсем пассивны в атакующем плане, не должно было стать проблемой.

Матч начался удачно для англичан. Уже на четвёртой минуте футболисты из Туманного Альбиона забили гол. Рахим Стерлинг отдал низом острую передачу Гарри Кейну, который оказался первым на мяче, оставалось только замкнуть мяч в ворота, и он с этой задачей справился — 0:1.

Ну а дальше началась типичная игра Англии: перекатывание мяча в центре поля с редкими вылазками в штрафную соперника. Стоит сказать, что украинцы отрезками перехватывали инициативу и даже провели несколько опасных атак. Ближе к концу первого тайма команде Шевченко пришлось провести вынужденную замену — травмировался защитник Сергей Кривцов. Вообще, кадровые проблемы в команде Шевченко перед игрой с англичанами были особенно актуальными. В заявку на матч не попал Руслан Малиновский, выбыл Артём Беседин. В общем, украинцам было непросто по всем фронтам.

Но положение дел усугубилось во втором тайме. Англичан, которых все ругали за отсутствие зрелищности, резко прорвало. На старте второго тайма были забиты сразу два гола. Сначала отметился Гарри Магуайр. Люк Шоу навесил в штрафную, и Магуайр забил головой с близкого расстояния. Да-да, ещё один мяч, забитый головой на Евро. А затем дубль на свой счёт записал Кейн. Тоже головой. Тоже после навеса Шоу.