Сборная Украины вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины обыграла Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).

Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами: на 27-й минуте отличился Александр Зинченко, на 43-й — Эмиль Форсберг. Победный мяч забил вышедший на замену Артём Довбык на 120-й минуте.

Шведы играли вдесятером после удаления Маркуса Даниэльсона на 108-й минуте, он прямой ногой въехал в колено Артёму Беседену и нанёс ему тяжёлую травму.

В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Англии, которая во вторник обыграла Германию со счётом 2:0.