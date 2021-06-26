Черчесов вовремя сошёл с дистанции: Дания разрывает, а Италия еле спасается

На Евро-2020 началась стадия плей-офф. Первый матч 1/8 финала открыли сборные Уэльса и Дании, а вслед за ними в Лондоне сошлись команды Италии и Австрии. Как блистали обидчики России, как героически боролась Австрия и как повезло Манчини — подводим итоги первых матчей плей-офф.

Здесь могла быть Россия

Несмотря на то что сборная Уэльса вышла из группы А со второго места, нельзя сказать, что они выдали уверенную игру в групповом этапе: одолели слабейших турок, «отскочили» в матче со швейцарцами, а против итальянцев просто вытерпели. Качестве игры подопечных Роберта Пейджа было довольно слабым. Во многом команду тащили на себе Гарет Бэйл и Аарон Рэмси за счёт своих индивидуальных действий. Эти парни в национальной команде играют намного эффективнее, чем в клубах в последнее время.

Зато уже в первом матче в плей-офф против Дании валлийцы предстали с неожиданной стороны: они не стали отсиживаться в обороне, активно давили на соперника, больше контролировали мячом. В общем, выглядели лучше признанного фаворита встречи.

Однако проблема в том, что запала валлийцам хватило только на стартовые 25 минут. К середине первого тайма датчане перехватили инициативу и с первого же удара в створ забили гол. Отличился 23-летний нападающий Каспер Дольберг. Стоит отметить, что датчане при большем везении имели возможность увеличить отрыв в концовке первого тайме, но счёт на табло так и не изменился — 1:0.

Впрочем, как гласит великая футбольная мудрость (которую мы только придумали), не успели добить соперника в первом тайме — сделайте это во втором. Как только команды вышли на второй тайм, Дольберг оформил дубль. Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу и прострелил в штрафную. А затем валлиец Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, и тот не промахнулся — 2:0.

Оставшийся промежуток времени датчане спокойно контролировали ситуацию, не позволяя валлийцам организовать что-либо дельное на поле. А под занавес встречи и вовсе довели дело до разгрома. Сначала на 88-й минуте забил гол Йоаким Мехле, а на последней добавленной отличился Мартин Брейтуэйт. Таким образом, игра завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан.

Сборная Уэльса, которая отлично начал игру, была бессильна против этой по-настоящему мощной Дании. Ох, как же россияне недооценили этого соперника...

Сенсация не случилась

Нетипичная атакующая Италия с невероятной лёгкостью, а главное, с большим преимуществом (если не по счёту, то по качеству игры) переборола всех своих соперников в групповом этапе, но Австрия в 1/8 финала преподнесла сюрприз итальянцам.

В первом тайме подопечные Франко Фода засели в стиле своих соперников в оборону и не давали возможности итальянцам разгуляться. Да, определённое превосходство было на стороне номинальных хозяев, но моментов у ворот австрийцев создавалось немного. За весь тайм команда Манчини нанесла всего два удара в створ, ближе всех к голу был Чиро Иммобиле, пробивший в крестовину.

Ситуация во втором тайме со стороны итальянцев кардинально не изменилась. Зато активнее начали действовать австрийцы. Настолько активнее, что полностью затмили итальянцев на поле. За несколько стартовых минут второго тайма они нанесли парочку опасных ударов, а затем и вовсе открыли счёт во встрече. Марко Арнаутович, который весь первый тайм уничтожал итальянцев шикарным дриблингом, забил гол после скидки Давида Алабы. Однако гол в итоге не зачитали — Арнаутович был в офсайде.

Но это не единственный случай, когда итальянцам очень повезло в этой игре. Через несколько минут после незабитого гола Пессина завалил Лайнера на углу вратарской. Этот эпизод мог привести к назначению пенальти в сторону ворот Италии, если бы за несколько мгновений до этого Хинтереггер не залез в офсайд. Австрийцев снова отделили считанные сантиметры от гола. В итоге в основное время, несмотря на все старания австрийцев, голов забито не было.

А в дополнительное время удача оказалась на стороне итальянцев. Уже на 94-й минуте открыл счёт во встрече Федерико Кьезе. Итальянский футболист обыграл защитника австрийской команды и пробил точно под дальнюю штангу. Чуть погодя прилетел второй мяч от Маттео Пессины. Замены Манчини сработали на ура!

Но нужно отдать должное австрийцам. Даже уступая, они смогли отыграть один мяч — на 114-й минуте забил гол Саша Калайджич. Будь у них чуть побольше времени, они бы явно довели дело до ничьей. Но этого времени у них не оказалась.

Италия хоть и с трудом, но проходит дальше (попутно установив мировой рекорд по продолжительности сухой серии). А Австрия, покорив сердца болельщиков, отправляется домой.