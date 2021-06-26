Вынос Нидерландов и прагматичная Бельгия: итоги игрового дня Евро

Очередной игровой день чемпионата Европы подарил болельщикам два ярких матча 1/8 финала. Чехи во многом сенсационно уничтожили Голландию, произошло это не без вмешательства российского арбитра Сергея Карасёва. В скрытом финале встретились Бельгия и Португалия, победа досталась первому номеру рейтинга ФИФА.



Оранжевая безнадёга

Пара Нидерланды — Чехия казалась одной из самых ровных в 1/8 финала. Голландцы шикарно провели групповой этап, собрали девять очков из девяти возможных и показали результативный и достаточно качественный футбол. Чехи же попали в плей-офф с третьего места, но оставили приятное впечатление в матчах группы. Команда Ярослава Шилгавы победила Шотландию, сыграла вничью с Хорватией, и уступила Англии, но сделала это достойно. Так что все предматчевые расклады указывали на то, что в поединке голландцев и чехов победитель будет определён в жёсткой борьбе.



Отдельной изюминкой игры для российских болельщиков была личность главного арбитра. После двух успешных встреч на групповом этапе назначение получил Сергей Карасёв. Арбитр вместе с помощниками — последние россияне на этом турнире.



Именно Карасёв вышел на первый план в начале второго тайма, когда удалил защитника голландцев Маттейса Де Лигта. Футболист «Ювентуса» после заброса себе за спину упал на ровном месте, после чего форвард чехов Патрик Шик мог спокойно выходить один на один. Де Лигт же решил исправить ошибку и остановил мяч рукой. Вряд ли защитник рассчитывал, что получит за свой поступок красную карточку. Не собирался удалять футболиста и Карасёв. Однако после консультации с видеоассистентами и личного просмотра повтора россиянин изменил решение и отправил Де Лигта отдыхать.







Этот эпизод стал ключевым в матче. Голландцы оказались в психологическом нокауте и совершенно перестали играть в футбол. Им не помог даже вышедший на замену форвард «Спартака» Квинси Промес, который не воспользовался шансом и не показал ничего вразумительного. С уходом Де Лигта голландцы перестали атаковать, а в собственной штрафной устроили проходной двор, чем не могли не воспользоваться чехи.



Сначала чешская сборная шикарно разыграла штрафной: на удар с метра вывели Тоаша Холеша, который открыл счёт. А спустя 12 минут он выступил в роли ассистента, покатив в штрафной мяч под удар Патрику Шику. Лучший бомбардир сборной Чехии на турнире хитрым ударом поразил ближний угол и окончательно похоронил соперника. Голландцы не нанесли во втором тайме ни оного удара по воротам. Даже с учётом удаления это слишком.



Почему-то мы не могли справиться с тем, как нас прессинговали. Мы не находили на поле свободного пространства. В первом тайме мы создали несколько моментов, однако этого недостаточно, — заявил сайту УЕФА после матча лидер голландцев Жоржиньо Вейналдум.



Чехи уже стали открытием этого Евро. В четвертьфинале им предстоит встретиться с коллегами по статусу — со сборной Дании. Матч обещает быть мегаинтересным, а Евро получит как минимум одного сенсационного полуфиналиста.



Скрытый финал

Многих поклонников футбола встреча Португалии и Бельгии в 1/8 финала очень расстроила, ведь на матч таких соперников не грех было бы посмотреть и в финале. Однако португальцы в сложнейшей группе с Германией и Францией заняли лишь третье место, так что сложнейший соперник достался им уже в первом матче плей-офф.



Бельгийцы решили с первых минут подтверждать статус фаворита и забрали мяч себе. При этом неразрешимых задач перед защитой португальцев не ставилось, а игра изобиловала единоборствами и нарушениями правил. Казалось, что первый тайм аккуратно катится к нулевой ничьей, но в концовке тайма слово решил взять Азар, тот что Торган. Полузащитник бельгийцев получил мяч в нескольких метрах от штрафной соперника и, недолго думая, решил расчехлить пушку. Мяч словно гвоздь вонзился в сетку, однако показалось, что вратарь португальцев Руй Патрисиу мог выручить команду в этом эпизоде. Мяч, конечно, летел очень близко к голкиперу, но уж слишком мощным был удар.







Второй тайм начался с грустного события для бельгийцев. Поле из-за травмы был вынужден покинуть Кевин Де Брёйне. Однако глубина состава первого номера рейтинга ФИФА позволяет практически безболезненно поменять даже такого футболиста.



Португалия же заиграла ещё активнее в прессинг, который давал плоды. Команда регулярно заставляла бельгийцев терять мяч на своей половине поля, но до опасных моментов дело доходило редко. Хороший шанс был отличиться у Диогу Жоты, но его удар из пределов штрафной прошёл чуть выше перекладины. Бельгия же очень терпеливо и до тошноты прагматично оборонялась. Ставка была предсказуемо сделана на контратаки.



В концовке встречи португальцы заперли соперника в штрафной и имели несколько возможностей отличиться, но с ударом Рубена Диаша справился Тибо Куртуа, а Рафаэл Геррейро зарядил в штангу. Невезение сборной Португалии и героическая игра в обороне бельгийцев всё же отправили команду Роберто Мартинеса в четвертьфинал, но Роналду и компании за такой матч не может быть стыдно. Шутка ли — Бельгия за весь матч нанесла лишь один удар в створ!



В следующем раунде сборную Бельгии ждёт встреча с Италией. Есть большие сомнения, что и с ними бельгийцам удастся справиться с таким уровнем игры.