Во время матча Португалия — Уругвай на поле выбежал фанат с радужным флагом Во время матча ЧМ Португалия — Уругвай на поле выбежал фанат с радужным флагом и фразой в поддержку Украины

Фото: IMAGO/David Klein/Global Look Press

Во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2022 между Португалией и Уругваем на поле выбежал болельщик. Это случилось на 51-й минуте встречи, поединок из-за этой акции был прерван на минуту.

По информации Sports.ru, выбежавший на поле фанат размахивал радужным флагом. На его футболке спереди было написано Save Ukraine («Спасите Украину»), сзади — Respect For Iranian Woman («Уважение иранским женщинам»).

Работники стадиона быстро сумели остановить и увести нарушителя, а главный судья Алиреза Фагани поднял упавший флаг и вынес его за пределы поля.

На момент акции счет в матче был 0:0. Вскоре португальцы открыли счет, отличился Бруно Фернандеш.

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