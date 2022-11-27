Гол и результативный пас Месси принесли Аргентине победу над Мексикой Аргентина обыграла Мексику на ЧМ-2022 благогдаря голу Месси

Фото: Icon SMI via ZUMA Press/ТАСС

Сборная Аргентины обыграла команду Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира по футбола в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 64-й минуте открыл Лионель Месии, поразивший ворота Гильермо Очоа дальним ударом в нижний угол. На 87-й минуте с передачи Месси отличился хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес, он нанес обводящий удар в дальний верхний угол с угла штрафной площади.

Таким образом, сборная Аргентины набрала три очка и поднялась на второе место в группе C, с тремя очками. Победа над Польшей в последнем туре гарантирует двукратным чемпионам мира место в плей-офф. У поляков четыре очка в аткиве, у Саудовской Аравии — три, у Мексики — одно.

Ранее в субботу дубль Киллиана Мбаппе принес Франции победу над Данией и место в плей-офф ЧМ-2022.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна и который проходит в зимнее время, посреди европейского футбольного сезона.