«Матч ТВ» опубликовал расписание 30-го тура РПЛ Все матчи 30-го тура РПЛ будут показаны на «Матче» в прямом эфире

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Все матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будут показаны на каналах «Матч ТВ» в прямом эфире. Вещатель столкнулся со сложностями из-за того, что восемь заключительных встреч сезона должны пройти в одно время, но эти проблемы удалось решить, сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале.

Функционер добавил, что на канале «Матч ТВ» будет показан онлайн всех игр тура. Хотя изначально планировалось, что в 30-м туре РПЛ будут транслироваться только четыре игры. Остальные встречи планировалось показать на сайте и в приложение «Матча».

Тащин рассказал, что вопрос с трансляцией в прямом эфире всех матчей был решён благодаря «конструктивному и плодотворному диалогу с руководством РПЛ».

Все игры 30-го тура пройдут 21 мая в 17:00 мск.

Расписание игр на телеканалах холдинга «Матч»:

«Матч! Футбол 1» — «Крылья Советов» — «Локомотив»

«Матч! Футбол 2» — «Химки» — «Спартак»

«Матч! Футбол 3» — ЦСКА — «Ростов»

«Матч! Страна» — «Нижний Новгород» — «Зенит»

«Матч! Арена» — «Рубин» — «Уфа»

«Матч! Боец» — «Краснодар» — «Ахмат»

«Матч! Игра» — «Арсенал» — «Урал»

«Матч Премьер» — «Динамо» — «Сочи».

Ранее в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» произошёл курьёзный эпизод. Ведущий программы Артём Анисимов позвонил в прямом эфире нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы узнать о его будущем, но за него ответил неизвестный человек. Впоследствии это подтвердил ведущий программы.