Бывший тренер «Зенита» и СССР Герман Зонин умер на 96-м году жизни

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022 для национальной команды прошла «ни хорошо, ни плохо». По его мнению, за четыре месяца как в составе России, так и у соперников могут произойти изменения. Его слова приводит «Матч ТВ».

Подопечным Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 предстоит встретиться с командой Польши. Ни плохой ни хороший результат. Нормальный, но могло быть хуже или лучше. Это же только на бумаге....