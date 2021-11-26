Бывший тренер «Зенита» и СССР Герман Зонин умер на 96-м году жизни
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:57, 26 ноября 2021
Герман ЗонинФото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
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Умер бывший главный тренер сборной СССР и «Зенита» Герман Зонин, сообщает пресс-служба ФК «Зенит». Мастеру спорта и заслуженному тренеру было 95 лет. В качестве игрока Зонин выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы» на позициях защитника и полузащитника.
В 1976-м под руководством Германа Семёновича «сине-бело-голубые» имели реальный шанс впервые стать призёрами чемпионата СССР, но для этого не хватило удачи и всего одного очка. Именно Зонин выдвинул на первые роли игроков, которые в последующем стали первыми в истории «Зенита» чемпионами страны, — Анатолия Давыдова, Вячеслава Мельникова, Николая Ларионова, Владимира Клементьева, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Зонин возглавил «Зенит» в 1973 году, сделав ранее чемпионом страны ворошиловградскую «Зарю».
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