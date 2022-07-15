Умер бывший тренер сборной России по футболу На 75-м году жизни скончался экс-тренер сборной России по футболу Ярцев

Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look

Георгий Ярцев

В Москве скончался известный футбольный тренер Георгий Ярцев, сообщает Telegram-канал «112». Ему было 74 года. Причины смерти не уточняются.

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо», «Торпедо». Он был наставником волгоградского «Ротора», а также молдавского «Милсами». Под его руководством «Спартак» стал чемпионом страны в 1996 году. Также специалист возглавлял сборную России с 2003 по 2005 года.

Во время карьеры игрока Ярцев выступал за «Спартак» из Костромы, «Искру», ЦСКА, московский «Спартак» и ряд других клубов. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР в 1979 году.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов, в последнее время выступавший за «Зоркий» (Красногорск), ушел из жизни. Ему было 29 лет.