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Футбол

Мужчина въехал на машине на стадион португальской «Бенфики»

14:21, 04 ноября 2020 10
Фото: Alvesgaspar/wikipedia.org

Мужчина на автомобиле въехал на домашний стадион португальского клуба «Бенфика». Инцидент произошёл днём 3 ноября.

Водитель проник на территорию «Эштадиу да Луш» через внешние ворота, которые были открыты. В этот момент его заметили сотрудники клуба. Мужчина сделал «олимпийский круг», однако не стал заезжать на газон и не повредил покрытие.

Нарушитель пытался покинуть арену, но был остановлен сотрудником полиции общественной безопасности. В результате последний получил травмы и был госпитализирован. Мужчину арестовали, передаёт A Bola.

Ранее NEWS.ru писал, что дежурный по аэропорту Гумрак в Волгограде обратился в полицию, сообщив, что на территорию воздушной гавани въехала боевая машина пехоты, которая при этом снесла секцию ограды.

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