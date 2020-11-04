Мужчина въехал на машине на стадион португальской «Бенфики»

https://static.news.ru/photo/a1cb1f32-1e90-11eb-a675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alvesgaspar/wikipedia.org

Мужчина на автомобиле въехал на домашний стадион португальского клуба «Бенфика». Инцидент произошёл днём 3 ноября.

Водитель проник на территорию «Эштадиу да Луш» через внешние ворота, которые были открыты. В этот момент его заметили сотрудники клуба. Мужчина сделал «олимпийский круг», однако не стал заезжать на газон и не повредил покрытие.

Нарушитель пытался покинуть арену, но был остановлен сотрудником полиции общественной безопасности. В результате последний получил травмы и был госпитализирован. Мужчину арестовали, передаёт A Bola.

Ранее NEWS.ru писал, что дежурный по аэропорту Гумрак в Волгограде обратился в полицию, сообщив, что на территорию воздушной гавани въехала боевая машина пехоты, которая при этом снесла секцию ограды.