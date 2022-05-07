«Моё сердце разбито»: президент УЕФА рассказал о санкциях к России Президент УЕФА Чеферин: моё сердце разбито из-за отстранения российских спортсменов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин / Фото Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил своё отношение к санкциям, наложенным на российские футбольные клубы и сборные команды. По словам чиновника, наказание спортсменов разбило ему сердце, сообщает AS.

Ситуация тяжелая. Мы не могли принять иное решение. Хотя моё сердце разбито, потому что пострадали спортсмены, непричастные к конфликту. С другой стороны, мы должны помочь в этой страшной ситуации. Мы должны внести свой вклад, чтобы как можно скорее прекратить безумие, – сказал Чеферин.

О решении ФИФА и УЕФА стало известно 2 мая. Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация на территории Украины.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.