Мостовой прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал уход из «Барселоны» Лионеля Месси.

Это холодный душ. Никто не ожидал такого поворота событий. Ещё недавно говорилось, что Месси прилетел в Барселону, чтобы согласовать условия нового контракта. Всё было хорошо, — недоумевает Мостовой.

По мнению бывшего футболиста, «Барселону» будет тяжело представить без Месси.

Я не вижу Лео в какой-то другой майке. Он с 10 лет был в «Барселоне». Давно велись разговоры на тему того, что когда-то настанет день, когда аргентинец уйдёт из команды. Этот день настал очень неожиданно. Уверен, что это удар по клубу. Когда Криштиану Роналду ушёл из «Реала», результаты команды тоже пошли вниз. С каталонским клубом будет то же самое, — заключил Мостовой.

Лионель Месси выступал за «Барселону» 18 лет.

В прошедшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в перерыве матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объявил об уходе.