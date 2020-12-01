Мостовой прокомментировал поражение «Локомотива» в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Зальцбурга». «Железнодорожники» на своём поле проиграли со счётом 1:3.
Я считаю, что результат справедливый и можно даже сказать, что «Локомотиву» в какой-то мере повезло, во втором тайме мог и четвёртый залететь. Команда из Австрии, из той самой Австрии, чей футбол мы считаем ниже своего, приехала и показала нам, что на самом деле есть классная игра. Они приехали в Москву с осознанием того, что им нужна только победа. Они носились весь матч, вгрызались, рвали, метали — самоотдача была на высшем уровне. Наши бедные защитники на их фоне оказались тихоходами, — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом NEWS.ru
По мнению Мостового, со стороны «Локомотива» хорошо себя проявил нападающий Зе Луиш.
Был один хороший отрезок после того, как Зе Луиш заработал пенальти на ошибке защитника. Кстати, Зе Луиш — единственный футболист, который пытался что-то противопоставить автрийцам: цеплялся, кусался, делал всё возможное. В общем, заслуженная победа «Зальцбурга». Жалко, что мы в очередной раз увеличили наш антирекорд, — заключил он.
Матч 6-го тура группового этапа «Локомотив» проведёт на выезде против «Баварии» 9 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где соперником «железнодорожников» будет «Ред Булл Зальцбург».