Мостовой прокомментировал поражение «Локомотива» в Лиге чемпионов

Я считаю, что результат справедливый и можно даже сказать, что «Локомотиву» в какой-то мере повезло, во втором тайме мог и четвёртый залететь. Команда из Австрии, из той самой Австрии, чей футбол мы считаем ниже своего, приехала и показала нам, что на самом деле есть классная игра. Они приехали в Москву с осознанием того, что им нужна только победа. Они носились весь матч, вгрызались, рвали, метали — самоотдача была на высшем уровне. Наши бедные защитники на их фоне оказались тихоходами, — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом NEWS.ru