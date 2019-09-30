https://static.news.ru/photo/99c205fa-e38e-11e9-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Александр Мостовой Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» и сборной России Александр Мостовой отметил, что отставка Олега Кононова с поста главного тренера московской команды была ожидаема.

Само собой напрашивалась (отставка. — News.ru), а правильно или нет, мы поймём только со временем, — сказал Мостовой в интервью «Советскому спорту» .

Экс-футболист заявил, что любой уход тренера отражает результаты команды, а результаты плачевные: четыре поражения в чемпионате подряд.

Мостовой подчеркнул, что не важно, кто будет новым главным тренером «Спартака», исправлять ситуацию будут футболисты. Он также отметил, что бывший главный тренер московского клуба Массимо Каррера будет долго вспоминаться болельщиками «Спартака», однако возвращать его в команду не имеет смысла.

Ранее News.ru сообщал, что руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2.

К следующей встрече — с «Краснодаром» — команду подготовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов. На пресс-конференцию после противостояния с «Оренбургом» Олег Кононов не пришёл.