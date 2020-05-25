Московский ФК «Торпедо» объявил об уходе президента клуба

https://static.news.ru/photo/6bc9f446-9ea0-11ea-af92-fa163e074e61_660.jpg Елена Еленцева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский клуб «Торпедо», выступающий в Футбольной национальной лиге, сообщил об уходе Елены Еленцевой с поста президента по обоюдному согласию сторон. Действие её трудового договора истекает 31 мая.

Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов, — говорится в сообщении клуба.

На официальном сайте ФК уточняется, что Еленцева с 2008 года трудилась на стадионе им. Стрельцова на посту заместителя управляющего, в 2013 году она стала управляющей ареной, а в декабре 2017 года — президентом «Торпедо».

Как писал NEWS.ru, представители клубов Футбольной национальной лиги 30 апреля провели видеоконференцию, по итогам которой приняли решение о досрочном завершении первенства текущего сезона. Большинство клубов проголосовало за завершение сезона.

Первенство ФНЛ было приостановлено 17 марта после проведения матчей 27-го тура в связи с пандемией инфекции коронавируса. Итоги сезона-2019/20 будут зафиксированы по нынешнему положению команд в турнирной таблице. Таким образом, в следующем сезоне в случае прохождения лицензирования в Российской премьер-лиге будут выступать «Ротор» и «Химки».

Занявшие третье и четвёртое места «Чертаново» и «Торпедо» останутся в ФНЛ без возможности сыграть стыковые матчи.