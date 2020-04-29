Клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона

https://static.news.ru/photo/cdb2468a-8ace-11ea-8ee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители клубов Футбольной национальной лиги в четверг, 30 апреля, провели видеоконференцию, по итогам которой приняли решение о досрочном завершении первенства текущего сезона.

Большинство клубов проголосовало за завершение сезона, сообщает «РБ-Спорт».

Первенство ФНЛ было приостановлено 17 марта после проведения матчей 27-го тура в связи с пандемией инфекции коронавируса. Итоги сезона-2019/20 будут зафиксированы по нынешнему положению команд в турнирной таблице. Таким образом, в следующем сезоне в случае прохождения лицензирования в Российской премьер-лиге будут выступать «Ротор» и «Химки». Занявшие третье и четвёртое места «Чертаново» и «Торпедо» останутся в ФНЛ без возможности сыграть стыковые матчи.

Решение общего собрания команд ФНЛ должно быть утверждено в Российском футбольном союзе.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Чертаново» Игорь Осинькин, выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), заявил, что они хотели бы продолжить сезон, писал NEWS.ru.