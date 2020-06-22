Молодёжный состав «Динамо» готовится к игре с ЦСКА

https://static.news.ru/photo/bbbc24c6-b42e-11ea-9a76-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Кирилл Новиков, главный тренер московского «Динамо», которое в полном составе находится на карантине, заявил, что в следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) цвета клуба будет защищать молодёжная команда. По его словам, подготовку к матчу против ЦСКА она начнёт 22 июня на базе в Подмосковье.

Новиков отметил, что «молодёжке» придётся играть против «армейцев», если не появятся изменения в регламенте соревнований, поскольку двухнедельный карантин для основного состава к 27 июня, когда пройдёт матч с ЦСКА, ещё не закончится, сообщает Sport24.ru.

Также главный тренер динамовцев рассказал, что «молодёжка» могла выйти на поле в матче 23-го тура против «Краснодара», если бы игра не была перенесена.

В этой связи мы очень благодарны футбольному клубу «Краснодар», Сергею Галицкому и главному тренеру Мураду Мусаеву, которые пошли нам навстречу. Считаю, что это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры, — сказал Новиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв раскритиковал руководство РПЛ из-за ситуаций с переносом матчей в связи со случаями выявления коронавируса у игроков. По его словам, представители лиги сейчас выглядят клоунами, допуская такие двойные решения, отстранившись от их принятия, отдав всё на откуп клубам. Всё это выглядит посмешищем, отметил Воробьёв.