Молодёжная сборная России проиграла на выезде полякам в отборе на ЧЕ-2021

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Российская молодёжная сборная значительно снизила свои шансы в борьбе за прямое попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года, уступив в выездном поединке отборочного турнира команде Польши — 0:1 (0:0).

Единственный мяч, решивший исход встречи, проходившей на стадионе клуба «Видзев» в городе Лодзь, забил на 61-й минуте полузащитник хозяев Патрик Дзичек.

Несмотря на поражение, подопечные Михаила Галактионова сохранили лидерство в своей отборочной группе, имея 17 очков в восьми проведённых матчах. Однако теперь поляки, идущие на втором месте, отстают лишь на одно очко и имеют игру в запасе, то есть по потерянным очкам опережают российскую «молодёжку».

В оставшихся матчах квалификации к Евро-2021 наша сборная сыграет с аутсайдерами группы — командами Эстонии (9 октября в Химках) и Латвии (13 октября в Риге), однако даже шесть набранных очков не гарантируют россиянам прямую путёвку на молодёжный чемпионат Европы. Если в итоге наша «молодёжка» станет второй в своей квалификационной группе, ей придётся пробиваться на Евро-2021 через стыковые матчи.

В предыдущем поединке отбора на Евро-2021 наша «молодёжка» на своём поле переиграла болгар (2:0), ранее писал NEWS.ru.