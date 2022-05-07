Миллиардер Тодд Боули купит «Челси» у Абрамовича

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Американский миллиардер Тодд Боули подписал соглашение о покупке лондонского «Челси» у Романа Абрамовича. Сумма сделки составляет почти $5 млрд. Сделку должно одобрить британское правительство и руководство Английской премьер-лиги, сообщает The Daily Telegraph.

Боули является владельцем консорциума, в который входят швейцарский миллиардер Хансйорг Висс, американский бизнесмен Марк Уокер и британский предприниматель Джонатан Гольдштейн. Завершить сделку бизнесмены должны до конца месяца.

Тодд Боули уже является совладельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс«. Заключённая сделка станет самой крупной в истории британского футбола.

Абрамович купил «Челси» в 2033 году. За это время ФК пять раз становился чемпионом Англии, пять раз — обладателем Кубка Англии, три раза — обладателем Кубка английской лиги и два раза — Суперкубка страны, два раза — победителем Лиги чемпионов (2012-й, 2021-й) и Лиги Европы (2013-й, 2019-й). В прошлом году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал вбросом информацию о возможном исключении футбольного клуба «Челси» из чемпионата Англии, если клуб не сменит владельца. Сейчас командой владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, и в СМИ сообщали, что продажа «Челси» тормозится.