Экс-тренер «Спартака» назвал вбросом исключение «Челси» из чемпионата Экс-тренер «Спартака» Гладилин назвал вбросом исключение «Челси» из чемпионата Англии

Фото IMAGO/Alan Martin/Global Look Press

Информация о возможном исключении футбольного клуба «Челси» из чемпионата Англии, если клуб не сменит владельца, является вбросом, заявил бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин «Газете.Ru». Сейчас командой владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, и в СМИ сообщали, что продажа «Челси» тормозится.

Я не думаю, что это будет так. Это, видимо, идёт экономический расклад, потому что продажа клуба — это не такой простой момент. Идут нюансы, и в прессу вбрасывают разные моменты. Надо подождать завершения сделки. Есть желание продать, есть желание у людей купить, а всё остальное — никто болельщиков ущемлять не будет. В Англии футбол — это явление, и никто на такой шаг не пойдёт. Это будет очень сильный скандал, — сказал Гладилин.

Он предположил, что скоро всё решится, клуб кто-то купит — найдут варианты, урегулируют юридические и финансовые вопросы.

15 марта официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал болельщиков «Челси» отказаться от поддержки Романа Абрамовича во время матчей клуба. Пресс-секретарь политика призвал не скандировать имя владельца синих.

Абрамович является владельцем «Челси» с лета 2003 года. Британское правительство ввело против него санкции, вынуждая продать клуб.