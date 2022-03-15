В Англии призвали не скандировать имя Абрамовича на матчах «Челси»
Пресс-секретарь Бориса Джонсона призвал болельщиков «Челси» не скандировать имя Абрамовича
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
12:44, 15 марта 2022
Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press
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Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал болельщиков «Челси» отказаться от поддержки Романа Абрамовича во время матчей клуба. Пресс-секретарь политика призвал не скандировать имя владельца «синих», сообщает Sky Sports.
Мы понимаем чувства болельщиков к своему клубу, но их поведение неуместно и не имеет оправдания. Поддержать клуб можно другим способом, — заявил представитель премьер-министра.
Абрамович является владельцем «Челси» с лета 2003 года. Ранее британское правительство ввело санкции в отношении к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, вынуждая его продать клуб. При нём команда выиграла самые значимые трофеи в истории клуба, включая победы в чемпионате Англии и Лиги чемпионов. В матче с «Ньюкаслом», который состоялся 13 марта, болельщики «Челси» поддержали Абрамовича баннерами и скандированием его фамилии.