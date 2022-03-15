В Англии призвали не скандировать имя Абрамовича на матчах «Челси»

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что дорога в национальную команду для нападающего питерского «Зенита» Артёма Дзюбы не будет закрыта. Экс-игрок московского «Динамо» уверен, что у форварда действительно есть причины, по которым он не может приехать. Так Булыкин прокомментировал отказ Дзюбы приезжать на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве с 21 по 27 марта.

Не думаю, что закрыта. Просто у него, наверное, есть объективные причины, но сейчас сборная футбольная вообще вся под вопросом. Он принял такое решение, поговорил с тренером, а как дальше —...