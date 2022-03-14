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Прямой отжим: как Великобритания решила отнять «Челси» у Абрамовича
Футбол

Прямой отжим: как Великобритания решила отнять «Челси» у Абрамовича

На бизнесмена наложили санкции и вынуждают бесплатно расстаться с клубом
10:05, 14 марта 2022
Фото: Martin Meissner/AP/TASS
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Владелец «Челси» Роман Абрамович хотел сыграть опережение и избавиться от ставшего для него родным клуба до того, как его настигнут санкции Великобритании, однако не успел этого сделать. Теперь команда испытывает огромные проблемы, а миллиардер никак не может найти покупателя. Рассказываем подробнее о происходящем вокруг одной из лучших команд мира.

На грани катастрофы

В чёрном списке Абрамович оказался 10 марта, бизнесмена всё-таки обвинили в связи с руководством России и получении выгоды от сотрудничества с ним. Великобритания заморозила все его активы в стране, включая «Челси», что не могло не повергнуть в шок болельщиков синих и всю английскую футбольную общественность.

Тут же стало известно, что команда не сможет продавать билеты на матчи, а также торговать атрибутикой. «Стэмфорд Бридж» разрешат посещать исключительно владельцам сезонных абонементов. Под запретом окажутся и трансферы. Куча ограничений была наложена на перечисление зарплаты сотрудникам и игрокам, а также траты на организацию матчей.

Через считанные часы после объявления санкций в отношении Абрамовича британский провайдер телекоммуникационных услуг и титульный спонсор «Челси» компания Three заявила о приостановке контракта с клубом, позже о том же самом объявил автомобильный бренд Hyundai. О бегстве из команды задумался и Nike, в экипировке которого выступают лондонцы, но самая большая проблема виделась не в массовом исходе спонсоров.

Игроки ФК «Челси»Игроки ФК «Челси»Paul Terry/imago-images.de/Global Look Press

Дело в том, что заморозка активов не подразумевает возможности продажи клуба, в связи с чем мгновенно был сделан вывод о том, что Абрамович теперь никому не передаст «Челси» и команда, словно «Амкар» или «Тамбов», просто прекратит существование.

На фоне таких новостей об уходе из «Челси» предсказуемо задумались несколько футболистов. Их имена не назывались, однако уточнялось, что игроки уже начали консультации с юристами по поводу возможного расторжения контрактов.

Узаконенный грабёж

АПЛ после введения санкций отстранила Абрамовича от управления «Челси». Однако по факту это ничего не поменяло. У россиянина есть срок избавиться от клуба до 31 мая, именно тогда истекает лицензия, выданная «Челси» для участия в чемпионате Англии.

Прич`м речь, кажется, идёт о настоящем грабеже. По условиям британского правительства, Абрамович не должен получить от сделки прибыли. Получается, что клуб у него банально «отжимают»? А ведь стоимость «Челси», по самым скромным подсчётам, никак не меньше трёх миллиардов фунтов стерлингов. То, что подобное возможно в XXI веке, не укладывается в голове.

Человека просто грабят. Тут очень страшная ситуация. По клубу нанесён тяжелейший удар. Новые владельцы и все существующие иностранные владельцы будут с огромным недоверием смотреть на эти инвестиции. Человек вкладывал свои деньги, своё время, вывел клуб в лидеры английского и мирового футбола. Его в один день просто отменили, —рассказал в эфире «Матч ТВ» бывший владелец «Локомотива» Илья Геркус.

Роман АбрамовичРоман Абрамовичimago sportfotodienst/Global Look Press

13 марта «Челси», по информации СМИ, обратился к правительству Великобритании с просьбой смягчить санкции. Прежде всего, это касалось возможности продления контрактов с футболистами, а также разрешения на продажу билетов на матчи. В Англии, в отличие от той же России, это приносит серьёзные деньги. О реакции властей на эту просьбу пока ничего не сообщается.

Найти покупателя

Несмотря на сложную ситуацию, желающих заполучить один из лучших клубов мира немало. Слабо верится и в то, что Абрамович будет бесплатно отдавать многомиллиардный актив. Сделку по продаже осуществляет банк Raine Group, но способ рассчитаться с бизнесменом в обход британских санкций наверняка найдётся.

Среди потенциальных покупателей фигурируют британские и американские бизнесмены, есть и абсолютно фантастическая фигура в лице бойца ММА Конора Макгрегора. Однако в последние дни сообщалось об одном детальном предложении от консорциума из Саудовской Аравии во главе с Saudi Media.

Чем быстрее «Челси» сменит владельца, тем лучше для клуба. Каждый день ограничений наносит команде серьёзный ущерб. Как он помогает британским властям решать политические задачи, не очень понятно.         

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