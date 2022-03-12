Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси»

Английская премьер-лига (АПЛ) заявила об отстранении российского миллиардера Романа Абрамовича от управления «Челси», говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Это решение было принято после того, как правительство Великобритании ввело санкции в отношении бизнесмена.

В заявлении отмечается, что решение АПЛ не повлияет на участие «Челси» в матчах чемпионата.

10 марта Великобритания прияла ограничительные меры против Абрамовича из-за его близкой связи с президентом России Владимиром Путиным. Активы миллиардера на территории Соединённого Королевства заморозили, также ему запретили приезжать в страну. Таким образом, Абрамович юридически перестал быть владельцем футбольного клуба «Челси» и лишился возможности продать его.

Ранее сообщалось, что игроки «Челси» рассматривают возможность расторжения контрактов в случае ухудшения финансовой ситуации в клубе и задержек зарплат. Некоторые футболисты связались со своими юристами, чтобы обсудить возможность разрыва соглашений.