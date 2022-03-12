Футболисты «Челси» задумались о расторжении контрактов с клубом

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Игроки «Челси» рассматривают возможность расторжения контрактов в случае ухудшения финансовой ситуации в клубе и задержек зарплат, сообщает The Telegraph. Отмечается, что некоторые футболисты уже связались со своими юристами, чтобы обсудить возможность разрыва контрактов.

10 марта Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича из-за его близкой связи с президентом России Владимиром Путиным. Активы миллиардера на территории Великобритании заморозили, также ему запретили приезжать в страну. Таким образом, Абрамович юридически перестал быть владельцем футбольного клуба «Челси» и лишился возможности продать его.

До заморозки активов говорилось, что Абрамович хочет выручить за «Челси» 4 млрд фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о санкциях в отношении «Челси» Романа Абрамовича. Геркус заявил, что правительство Великобритании грабит человека, который вывел английский клуб в элиту мирового футбола.