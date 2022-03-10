«Абрамовича просто грабят»: Геркус о санкциях в отношении «Челси»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
15:12, 11 марта 2022
Илья ГеркусФото: Александр Вильф/РИА Новости
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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о санкциях в отношении «Челси» Романа Абрамовича. Геркус в эфире «Матч ТВ» заявил, что правительство Великобритании грабит человека, который вывел английский клуб в элиту мирового футбола. Ранее Лондон заморозил активы российского миллиардера на территории страны, а также запретил ему въезжать в страну.
Человека просто грабят. Тут очень страшная ситуация. По клубу нанесён тяжелейший удар. Новые владельцы и все существующие иностранные владельцы будут с огромным недоверием смотреть на эти инвестиции. Человек вкладывал свои деньги, своё время, вывел клуб в лидеры английского и мирового футбола. Его в один день просто отменили, — сказал Геркус.
До заморозки активов говорилось, что Абрамович хочет выручить за «Челси» 4 млрд фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о готовности выкупить английский футбольный клуб «Челси». На своей странице в Twitter он отметил, что готов предложить за клуб 1,5 млрд фунтов стерлингов. Ранее российский миллиардер Роман Абрамович объявил, что собирается продать «Челси», которым владел на протяжении 19 лет.