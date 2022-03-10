«Абрамовича просто грабят»: Геркус о санкциях в отношении «Челси»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский продолжают дружить, несмотря на конфликт на Украине, сообщает Sky Sport Italia. Наставник отметил, что российский полузащитник чувствует себя растерянным из-за сложившейся ситуации.

Руслан и его семья переживают. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая за новостями. Это потрясло нас, возможно, даже больше, чем COVID, и это сильно ударило по Бергамо. Мы также...