Макгрегор заявил о готовности выкупить «Челси»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Станислав Крицюк написал на своей странице в Instagram, что он выступает против того, чтобы кто-то страдал и погибал. Говорить, что спорт вне политики, — обманывать самого себя, подчеркнул он. Так футболист высказался о ситуации на Украине, где с 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию.

Можно было бы найти отговорку — «спорт вне политики» — и сосредоточиться на тренировках. Но это лишь попытка обмануть самого себя. Потому что я не только футболист, но и человек,...