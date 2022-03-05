Макгрегор заявил о готовности выкупить «Челси»

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор МакгрегорФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о готовности выкупить английский футбольный клуб «Челси». На своей странице в Twitter он отметил, что готов предложить за клуб 1,5 млрд фунтов стерлингов. Ранее российский миллиардер Роман Абрамович объявил, что собирается продать «Челси», которым владел на протяжении 19 лет.
Я выдвигаю своё предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов, — написал Макгрегор.
Согласно источникам, Абрамович хочет выручить за клуб 4 млрд фунтов.
Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 80% своего капитала. Финансовые трудности бизнесмена связаны с обвалом акций российской компании ЛУКОЙЛ, в которой он является вице-президентом. Предприниматель подтвердил наличие проблем, но заявил, что футбольный клуб не останется без его поддержки.