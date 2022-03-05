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Макгрегор заявил о готовности выкупить «Челси»

12:51, 05 марта 2022
Макгрегор заявил о готовности выкупить «Челси» Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о готовности выкупить английский футбольный клуб «Челси». На своей странице в Twitter он отметил, что готов предложить за клуб 1,5 млрд фунтов стерлингов. Ранее российский миллиардер Роман Абрамович объявил, что собирается продать «Челси», которым владел на протяжении 19 лет.

Я выдвигаю своё предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов, — написал Макгрегор.

Согласно источникам, Абрамович хочет выручить за клуб 4 млрд фунтов.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 80% своего капитала. Финансовые трудности бизнесмена связаны с обвалом акций российской компании ЛУКОЙЛ, в которой он является вице-президентом. Предприниматель подтвердил наличие проблем, но заявил, что футбольный клуб не останется без его поддержки.

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