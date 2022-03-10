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Футбол

Активы Абрамовича в Англии заморозили, он не сможет продать «Челси»

12:47, 10 марта 2022
Активы Абрамовича в Англии заморозили, он не сможет продать «Челси» Фото: Nigel Keene/Global Look Press
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Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает Evening Standard. Причина — его близкие связи с президентом России Владимиром Путиным. Активы миллиардера на территории Великобритании заморожены, также ему отныне запрещено приезжать в страну.

Таким образом, Абрамович юридически больше не является владельцем футбольного клуба «Челси» и не сможет его продать.

Выступления клуба в Английской премьер-лиге продолжатся. Правительство страны выдаст ему специальную лицензию.

2 марта Абрамович заявил о намерении продать «Челси» за 3 млрд фунтов стерлингов. Тем не менее до 10 марта покупателей не нашлось.

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