Активы Абрамовича в Англии заморозили, он не сможет продать «Челси»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что сборная России по футболу заслужила сыграть отборочный матч на ЧМ-2022, сообщает «Спорт-Экспресс». Таким образом она отреагировала на отстранение национальной команды от участия в стыковом матче против Польши. По мнению Тарасовой, политику и спорт никак нельзя смешивать.

Наши в футболе не самые сильные, но они заслуживали сыграть отборочный матч на чемпионат мира. Международная федерация неправа в этом случае. Политику и спорт смешивать никак нельзя! — сказала Тарасова....