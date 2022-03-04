Оконченный Роман: почему Абрамович расстаётся с «Челси»

Казалось, что в мире нет ничего более постоянного, чем владение Романом Абрамовичем «Челси», однако в последние дни случилось много всего, чего нельзя было представить себе в самом страшном сне. После начала спецоперации на Украине многие российские миллиардеры попали под санкции на Западе, с Абрамовичем этого пока не произошло, но может случиться в любую минуту. Именно поэтому он решил расстаться с лондонским клубом. Рассказываем подробнее о происходящем, а также о том, как «Челси» при Абрамовиче превратился в суперклуб.

Вынужденный уход

После введения первых ограничительных мер в отношении россиян Абрамович заявил о том, что передаёт управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда клуба. Казалось, что это может спасти лондонскую команду от проблем в случае принятия жёстких санкций в отношении Абрамовича, однако всем быстро стало понятно, что это не так.

Россиянин принял благородное решение расстаться с «Челси», дабы не рисковать благополучием столичного клуба, причём даже простил ему внушительный долг в €1,82 млрд.

Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба, поэтому в текущей ситуации я принял решение продать его, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнёров клуба, — заявил Абрамович.

Он также заявил, что создаст специальный фонд, куда направит деньги от продажи футболистов. Эта организация будет помогать пострадавшим в ходе спецоперации на Украине. По нынешним временам это очень смелое заявление.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

История побед

Абрамович купил «Челси» в далёком 2003 году, отдав за него смешные по нынешним временам 140 млн фунтов стерлингов. Сейчас столько стоит один топовый футболист. На момент прихода россиянина лондонцы не баловали болельщиков серьёзными успехами, иногда выстреливая в национальных и международных кубках. В чемпионате Англии дела же были совсем плохи: до появления Абрамовича «Челси» лишь раз стал чемпионом страны: в сезоне-1954/55.

Абрамович с первых лет нахождения у руля «Челси» не жалел денег на хороших футболистов, собрал команду грамотных управленцев и приглашал топовых тренеров. Круто заработала и академия «синих», которая сейчас поставила на поток воспитание классных футболистов.

Все эти годы Абрамович практически не давал интервью, находился в тени, а вот «Челси» начал греметь на весь мир. Команда взяла пять чемпионских титулов в Англии, по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, взяла один Суперкубок Европы. Клуб начал не только делать громкие покупки, но и очень задорого продавать футболистов. В том числе своих воспитанников. Сейчас «Челси» как действующего победителя Лиги чемпионов формально можно считать сильнейшим клубом в мире.

Директора клуба Марину Грановскую, имеющую российский паспорт, недавно признали лучшим футбольным менеджером Европы. Говорят, она наверняка покинет клуб вслед за Абрамовичем. Так что болельщики «Челси» находятся в тревожном ожидании, ведь трудно оценить вклад, который внесли в успехи команды Абрамович и его команда менеджеров.

Поиск последователей

Удивительно, но сейчас, когда в мире человека готовы лишить всего и обвинить в чём угодно только за принадлежность к России, к Абрамовичу в Англии относятся очень лояльно. За бизнесмена заступилась например, директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли, которая назвала несправедливым отъём клуба из-за связей с кем-либо. Похвалил Абрамовича и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который назвал миллиардера отличным владельцем для «Челси».

Сейчас же Абрамович старается как можно быстрее продать «Челси», в качестве главного потенциального покупателя выступает американо-швейцарский консорциум, куда входят швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и Тодд Бели. Переговоры идут полным ходом, планируется, что о сделке объявят 7 марта.

По информации британской прессы, Абрамович может выручить от продажи от 2,5 до 4 млрд фунтов стерлингов. Приличная сумма, но боль от расставания бизнесмена с любимым детищем вряд ли можно выразить хоть в какой-то сумме.