«Милан», «Интер» и ещё ряд клубов отказываются возобновлять тренировки

Фото: ACMilan/facebook.com

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербруг) возобновил тренировки на клубной базе в Удельной, игроки работают в индивидуальном порядке на поле.

В занятиях поочерёдно принимает участие весь состав команды, сообщает «Спорт-Экспресс». Cообщается, что в тренировочных занятиях участвуют и легионеры, так как клуб никого не отпускал по домам во время карантина. Ранее...