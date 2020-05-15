Футбол

«Милан», «Интер» и ещё ряд клубов отказываются возобновлять тренировки

11:44, 15 мая 2020
Игрок ФК «Милан» Игрок ФК «Милан» Фото: ACMilan/facebook.com

Девять клубов чемпионата Италии по футболу (Серия А) отказываются возобновлять тренировки 18 мая из-за недовольства медицинского протокола лиги.

Как пишет Football Italia, тренироваться отказываются «Милан», «Интер», «Наполи», «Фиорентина», «Кальяри», «Аталанта», «Верона», «Сампдория» и «Дженоа».

В медицинском протоколе сказано, что вся команда будет отправлена на 15-дневный карантин, если коронавирус будет обнаружен у одного из футболистов или сотрудника команды.

Серия А, прерванная из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня, писал NEWS.ru.

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