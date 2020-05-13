Чемпионат Италии по футболу может продолжиться в июне

В Италии могут возобновить проведение матчей чемпионата страны по футболу с 13 июня.
Об этом
Газета также сообщает, что власти Италии уже дали разрешение на продолжение чемпионата с 18 мая. В некоторых клубах с 4 мая были возобновлены индивидуальные тренировки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола сообщил, что клуб подал иск против Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) после принятия решения о досрочном завершении сезона.
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