Чемпионат Италии по футболу может продолжиться в июне

https://static.news.ru/photo/0610a190-9531-11ea-a5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

В Италии могут возобновить проведение матчей чемпионата страны по футболу с 13 июня.

Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport, ссылаясь на источники. По его данным, решение об этом было принято на экстренном совещании представителей клубов Серии А, которое прошло 13 мая.

Газета также сообщает, что власти Италии уже дали разрешение на продолжение чемпионата с 18 мая. В некоторых клубах с 4 мая были возобновлены индивидуальные тренировки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола сообщил, что клуб подал иск против Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) после принятия решения о досрочном завершении сезона.