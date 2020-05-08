«Лион» подал иск против французской лиги из-за досрочного завершения сезона

https://static.news.ru/photo/4d93d038-9102-11ea-bd0f-fa163e074e61_660.jpg Жан-Мишель Ола Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола сообщил, кто клуб подал иск против Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) после принятия решения о досрочном завершении сезона.

Совет директоров принял решение подать апелляцию. Нет сомнений в том, почему Лига выбрала эту позицию и кому она выгодна, — приводит слова Олы L`Equipe .

После принятия лигой решения о завершении текущего сезона из-за пандемии инфекции коронавируса, «Лион» остался на седьмом месте в турнирной таблице после 28 игр, набрав 40 очков, минуя зону еврокубков.

На первом месте расположился «Пари Сен-Жермен» с 68 очками, на второй строчке находится «Марсель» с 56 очками. Тройку лидеров, которые попадают в групповой этап Лиги чемпионов, замыкает «Ренн» с 50 очками. «Лилль», получивший путевку в Лигу Европы, расположился на четвертом месте с 49 очками в активе.

Ранее стало известно, что власти Франции не разрешат возобновить чемпионат по футболу раньше августа, писал NEWS.ru.