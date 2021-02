Месси забил 20 мячей за «Барселону» в 13-м сезоне подряд

Как пишет портал OptaJoe, спортсмен открыл счёт матча на 27-й минуте. Он провёл успешное пенальти. Но гол Месси не спас «Барселону» от провала в этой игре. ПСЖ победил благодаря хет-трику форварда Килиана Мбаппе. Ещё один год принёс команде нападающий Мойзе Кин.

20 - Lionel Messi's penalty was his 20th goal of the season for Barcelona in all competitions; it's the 13th consecutive campaign he's scored 20+ for the club. Outrageous. pic.twitter.com/UUWSgghSGv