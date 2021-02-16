Месси забил 20 мячей за «Барселону» в 13-м сезоне подряд

https://static.news.ru/photo/112ef6d8-a033-11e9-9b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Lau, via www.imago-i

Аргентинский футболист и нападающий каталонского клуба «Барселона» Лионель Месси забил свой 20-й гол за сезон во время игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

Как пишет портал OptaJoe, спортсмен открыл счёт матча на 27-й минуте. Он провёл успешное пенальти. Но гол Месси не спас «Барселону» от провала в этой игре. ПСЖ победил благодаря хет-трику форварда Килиана Мбаппе. Ещё один год принёс команде нападающий Мойзе Кин.

20 - Lionel Messi's penalty was his 20th goal of the season for Barcelona in all competitions; it's the 13th consecutive campaign he's scored 20+ for the club. Outrageous. pic.twitter.com/UUWSgghSGv — OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021

Уже 13 сезонов подряд аргентинец поражает ворота соперников 20 раз. А в Лиге чемпионов Месси забивает уже 17 лет, начиная с 2005 года. Он повторил рекорд бывшего форварда «Реала» Рауля Гонсалеса.

У «Барселоны» же дела не так хороши, как у Месси. За последнюю пятилетку клуб потерпел шесть разгромных поражений в плей-офф главного еврокубкового турнира. Например, в 2020 году каталонцы проиграли «Баварии» со счётом 2:8 в полуфинале, а в 2019-м «Ливерпуль» разбил их с 0:4 в ответном полуфинале.

В 2018-м «Барселона» уступила «Роме» (0:3), ещё раньше на год крупно проигралась ПСЖ (0:4) и «Ювентусу» (0:3).

Как писал NEWS.ru, ранее был составлен рейтинг лучших молодых футболистов планеты. Первое место занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати. На второй строчке рейтинга оказался Эдуарду Камавинга из французского «Ренна». Замкнул тройку сильнейших Райан Гравенбарх из амстердамского «Аякса». Всем троим по 18 лет.