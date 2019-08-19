https://static.news.ru/photo/52518e56-c24c-11e9-a0f8-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Sergio Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси полностью восстановился после травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил предсезонный тур по США и матч 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1).

Как сообщает издание AS, 19 августа аргентинец приступит к полноценным тренировкам. Также отмечается, что Месси мог сыграть с «Атлетико», однако главный тренер команды Эрнесто Вальверде решил не рисковать здоровьем игрока.

Форвард сборной Аргентины провёл 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать Месси на один матч, писал News.ru.