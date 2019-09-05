Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала номинантов на попадание в команду года.
Как сообщает пресс-служба организации, всего в список вошли 55 игроков, среди которых Лионель Месси, Неймар, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Луис Суарес.
— FIFPRO (@FIFPro)
@FIFProtogether with @FIFAcomproudly presents the men's #World11of 2019
For the first time in years the
@premierleaguehas the most shortlisted players...
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https://t.co/Ma85gvdRXa #FIFAFootballAwards #TheBest #OneStage pic.twitter.com/UhE3qHK0uz September 5, 2019
В голосовании принимали участие профессиональные футболисты со всего мира, которые могли проголосовать только за одного голкипера, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих.
Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября.
Ранее Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года), писал News.ru.