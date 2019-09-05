https://static.news.ru/photo/fd63fc68-cfe7-11e9-bb61-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Sergio Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назвала номинантов на попадание в команду года.

Как сообщает пресс-служба организации, всего в список вошли 55 игроков, среди которых Лионель Месси, Неймар, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Луис Суарес.

В голосовании принимали участие профессиональные футболисты со всего мира, которые могли проголосовать только за одного голкипера, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих.

Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября.

Ранее Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года), писал News.ru.