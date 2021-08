Месси прилетел в Париж и показался перед фанатами ПСЖ

На улице возле входа в аэропорт Месси встречала многотысячная толпа фанатов парижского клуба, которая скандировала его имя. Футболист показался публике из здания аэровокзала и помахал болельщикам рукой. На нём была белая футболка с надписью Paris.

Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D