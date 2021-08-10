Месси прилетел в Париж и показался перед фанатами ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с местным ПСЖ. Видео было опубликовано в Twitter футбольного журналиста Фабрицио Романо.

На улице возле входа в аэропорт Месси встречала многотысячная толпа фанатов парижского клуба, которая скандировала его имя. Футболист показался публике из здания аэровокзала и помахал болельщикам рукой. На нём была белая футболка с надписью Paris.

Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021

5 августа руководство «Барселоны» объявило об уходе Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом истёк в конце июня. Стороны не смогли договориться о новом соглашении из-за финансовых проблем клуба.

Месси не смог сдержать эмоций и слёз на прощальной пресс-конференции в «Барселоне». Он решил покинуть клуб после 21 года выступлений за него.