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Месси прилетел в Париж и показался перед фанатами ПСЖ

17:07, 10 августа 2021
Месси прилетел в Париж и показался перед фанатами ПСЖ Лионель Месси Фото: Francois Mori/AP/ТАСС
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Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с местным ПСЖ. Видео было опубликовано в Twitter футбольного журналиста Фабрицио Романо.

На улице возле входа в аэропорт Месси встречала многотысячная толпа фанатов парижского клуба, которая скандировала его имя. Футболист показался публике из здания аэровокзала и помахал болельщикам рукой. На нём была белая футболка с надписью Paris.

5 августа руководство «Барселоны» объявило об уходе Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом истёк в конце июня. Стороны не смогли договориться о новом соглашении из-за финансовых проблем клуба.

Месси не смог сдержать эмоций и слёз на прощальной пресс-конференции в «Барселоне». Он решил покинуть клуб после 21 года выступлений за него.

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