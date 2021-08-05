«Барселона» объявила об уходе Месси

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Футбольный клуб «Барселона» объявил об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба.

По данным источника, Месси не останется в команде, несмотря на договорённость о продлении контракта.

Последний контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня.

Месси всю футбольную карьеру провёл в каталонском клубе.

В прошедшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в перерыве матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объявил об уходе.