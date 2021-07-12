Менеджер певицы МакSим обратилась к фанатам «Спартака»

Маргарита Соколова, менеджер поп-певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), обратилась к фанатам футбольного клуба «Спартак» в комментариях в Instagram.

Спасибо вам за поддержку! С такими болельщиками мы обязаны поправиться! — написала она, отреагировав на ролик, где фанаты поют композицию «Знаешь ли ты».

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. Сообщалось, что у неё поражено более 70 процентов лёгких.

10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату.

Ранее в понедельник менеджер певицы ответила на слухи о развитии у неё сепсиса.