Матч «Ювентус» — «Наполи» оказался под угрозой срыва

Матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским «Ювентусом» и «Наполи» может быть перенесён из-за возросшего числа заражений коронавирусом среди представителей Серии А. Об этом сообщает Football Italia, отметив, что опасения связаны с распространением нового штамма заболевания «омикрон».

Опасения относительно проведения матча с «Ювентусом» выразил глава органа здравоохранения Неаполя Антонио Д’Аморе. Он отметил, что на данный момент сложно что-либо предсказывать и заявил, что после праздников некоторые футболисты могут испытать сложности с прилётом в Италию из других стран. В частности, он упомянул испанского полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

Матч между «Ювентусом» и «Наполи» должен пройти 6 января на «Альянц Арене» в Турине. Начало встречи в 22:45 мск.

После 19-ти туров «Наполи» имеет в активе 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, уступая лишь «Милану» (42) и «Интеру» (46). «Ювентус» с 34 баллами располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи» Адам Унас стал жертвой ограбления перед матчем с «Миланом» в рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Злоумышленники проникли в гараж спортсмена и вынесли все ценности из его дома. Инцидент не повлиял на решение тренерского штаба «Наполи» о включении футболиста в состав команды.