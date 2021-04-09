Матч, который надо выдвинуть на «Оскар»: болеть за «Спартак» — мазохизм

«Спартак» в этом сезоне качает на эмоциональных качелях покруче любого абьюзера. Теперь уже точно всё — борьба за золото болельщикам «красно-белых» может только сниться. И разрушил все иллюзии столичный «Локомотив», который налегке разобрался с командой Доменико Тедеско. Как это было.

Неожиданный гость

Некоторые странности начались уже с трибун. Центральный матч 25-го тура РПЛ посетил Ральф Рангник. Немецкий специалист приехал просто посмотреть футбол. Просто ли? Или «Спартак» решил продолжить традицию — работу с иностранными специалистами? Если так, напомним, последнее достижение Рангника — Кубок и Суперкубок Германии с «Шальке» десять (!) лет назад, а последняя команда, в которой он работал, — «Лейпциг» в сезоне-2018/19. «Спартак», в свою очередь, отрицает причастность к его приезду. По словам директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова «СЭ», клуб впервые слышал про его приезд.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас 62-летний специалист продолжает работу в структуре «Лейпцига» в качестве советника. Неужто один из столичных клубов рассматривает новые кадровые перестановки?

Первый пошёл

Столичное дерби — это всегда про жару как на поле, так и за его пределами.

Первое пламя разгорелось за несколько минут до стартового свистка. Фанаты «железнодорожников» и «красно-белых» расположились по соседству и попытались устроить драку. Но стюарды довольно быстро потушили начавшийся пожар. Яркость на трибунах должна была непосредственно отразиться на поле. С первых минут инициативой завладели гости, особенно ярко в составе «Спартака» выглядел Айртон, который разрывал левую бровку. Но, как известно, не забиваешь ты — забивают тебе. На 22-й минуте Дмитрий Баринов диагональю нашёл Фёдора Смолова, который прострелил вдоль ворот, а Франсуа Камано точно с метра не промахнулся.

Где первый, там и второй

После абсолютно глупого пропущенного мяча «Спартак» продолжил атаковать, но Маринато Гильерме так и не позволил гостям сравнять счёт. Кажется, так хорошо он не играл лет восемь. И есть подозрение, что после этого матча голкипер снова вернётся в состав сборной России. Как и Смолов, который вторую игру подряд выглядит действительно классно. Перед уходом на перерыв Рифат Жемалетдинов пошёл в контратаку, Айртон повис руками на форварде, сорвав прорыв. Прямая красная, которая не вызывает вопросов, как и стандарт в ворота Александра Максименко. Ну а тут без вариантов — Смолов идеально исполнил опаснейший штрафной, точно пробив в левую «шестёрку». На перерыв гости ушли в ужаснейшем настроении и в меньшинстве.

Агрессивное меньшинство

После перерыва «Спартак» на поле вдесятером выглядел лучше, чем команда Николича в полном составе. «Красно-белые» действовали уверенно, агрессивно. Только толку от этой активизации ноль. Как и голов. А ведь моментов было миллиард, чего стоит выход один на один Джордана Ларссона, который не смог реализовать стопроцентный момент — Гильерме отразил удар бедром.

Минус Соболев, Джикия и новые вопросы к судейству

На 24-й минуте Александр Соболев влетел двумя ногами в Максима Мухина и получил «горчичник». Это его восьмая карточка, так что следующую игру с «Уфой» форвард пропустит. Но со стороны казалось, что ситуация тянула на прямую красную, Левников явно пожалел форварда «красно-белых». Но это, пожалуй, единственный случай, когда судейство сыграло в спартаковскую пользу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На этом страдания «Спартака» не закончились: на 76-й минуте нервы Джикии не выдержали — бодания с Камано привели к обоюдным жёлтым. Но если для футболиста «Локо» это не оказалось опасным, то защитник «красно-белых», как и Соболев, следующий тур будет смотреть с трибун.

К Левникову и Ко возникали вопросы по ходу всего матча: назначенный штрафной вместо пенальти в ворота «красно-белых», неназначенный одиннадцатиметровый в начале второй половины встречи уже в сторону «железнодорожников» — судья на VAR не увидел руку у Пабло Кастро, и другие «мелочи». Ждём разноса судейской бригады со стороны «Спартака».

Как итог, «красно-белые» после поражения «железнодорожникам» отстали от «Зенита» на семь очков. И догнать «сине-бело-голубых» — это из разряда фантастики.